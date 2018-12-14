Кэш: изменение формата Кубка Дэвиса — абсолютное неуважение и позор

Бывший австралийский теннисист Пэт Кэш раскритиковал изменение формата Кубка Дэвиса, которое было утверждено во время съезда Международной федерации тенниса (ITT) в Орландо (США). С 2019 года турнир будет проводиться в новом формате.

«Я думаю, что изменение формата — настоящий позор и абсолютное неуважение. Нельзя вводить изменения, не опробовав их. На мой взгляд, новый формат был принят в угоду людям, которые имеют свои интересы в теннисе. Считаю, что изменения не были необходимостью», — цитирует Кэша Khaleej Times.

Первый розыгрыш турнира в новом формате пройдёт в Мадриде (Испания) с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.