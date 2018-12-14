Бертенс не сыграет за сборную Нидерландов в матче Кубка Федерации с Канадой

Девятая ракетка мира голландка Кики Бертенс не поможет своей сборной в матче Кубка Федерации против Канады, который состоится 9-10 февраля в Хертогенбосе (Нидерланды). В середине февраля Бертенс планирует принять участие в турнирах в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ).

«Я не беспокоюсь, что в будущем Бертенс не сыграет за сборную. На прошлой неделе мы разговаривали, она сказала, что не приедет. Сыграло ли роль грунтовое покрытие? Нет, Кики сама заявила в сентябре, что выбрала бы грунт в матче против Канады», — цитирует капитана женской сборной Нидерландов по теннису Пауля Хархёйса De Telegraaf.

В отсутствие Бертенс в предварительный состав сборной Нидерландов вошли Аранча Рус, Деми Схурс, Лесли Керкхове, Рихел Хогенкамп и Бибиан Схофс.