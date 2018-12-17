Южный — об отстранении Шараповой: она немного поторопилась с пресс-конференцией

Российский теннисист Михаил Южный, завершивший карьеру в сентябре 2018 года, рассказал об отношении к дисквалификации Марии Шараповой за употребление мельдония. Об обнаружении запрещённого препарата в её организме бывшая первая ракетка мира сообщила на пресс-конференции в марте 2016 года. В итоге она была дисквалифицирована на 15 месяцев.

«Книгу Шараповой я не читал. С Марией на турнирах я, конечно, пересекался постоянно. В моём понимании, она всё сделала правильно, что собрала пресс-конференцию и честно рассказала, что и как происходит. Но последующие события показали, что она немного поторопилась. Тогда никто не понимал, сколько этот препарат выводится.

Что касается моей ситуации, то в 2015 году мне посоветовали заняться своим здоровьем. Мне тоже посоветовали принимать милдронат, я делал это, хотя наш врач сказал, что этот препарат на мониторинге — либо его запретят, либо разрешат. В середине ноября я позвонил доктору, чтобы проконсультироваться, что и как мне принимать. Он сказал: «Милдронат убери, забудь, его запретили».

Если бы не позвонил, продолжал бы принимать. У меня ещё дома запасы были. Но до сих пор никто не знает, сколько по времени он выводится. Я читал, что в совокупности с другими препаратами он может и полгода выводиться», — сказал Южный в интервью каналу Lovygin в Youtube.

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