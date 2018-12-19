Саймон — об изменениях в правилах на 2019 год: WTA старалась найти баланс

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал изменения в правилах тура на 2019 год, которые были утверждены советом директоров организации.

«Было очень много споров о ситуации с игроками, которые надолго выбывали из-за травм и болезней. Если у кого-то рак или другое заболевание, из-за которого они вынуждены много пропустить, то почему у этих теннисисток не должны быть те же возможности, что у тех игроков, которые вернулись после рождения ребёнка? Нашей целью было найти баланс, решение, которое покрыло бы все возможные случаи.

Мы приняли правило, согласно которому теннисистка, попадающая в посев по защищённому рейтингу, будет «дополнительной сеяной». Это правило можно будет применить на восьми турнирах WTA. Думаю, это справедливо, ведь мы не лишаем места в посеве игроков, которые заработали его по рейтингу», — цитирует Саймона официальный сайт тура.