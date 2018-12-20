Циципас стал лицом Rolex

Греческий теннисист Стефанос Циципас подписал рекламный контракт с компанией—производителем часов Rolex. Об этом теннисист сообщил в своём «инстаграме».



«Весёлый съёмочный день с Rolex. Я рад стать частью семьи, которая издавна является частью тенниса и спорта в целом», – заявил 20-летний грек.

Помимо Циципаса лицом компании также являются швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и другие спортсмены.



Стефанос Циципас является самым молодым представителем топ-25 мирового рейтинга ATP. 20-летний теннисист располагается на 15-й строчке в табели о рангах. По итогам прошлого сезона теннисист стал обладателем награды ATP «Прогресс года».