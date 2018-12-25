Кербер: счастливого Рождества!

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поздравила всех, кто отмечает Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

«Счастливого Рождества! Я путешествую целый год, но когда в канун Рождества нахожусь со своими близкими, — у меня всё хорошо», — написала 30-летняя уроженка Бремена в «Инстаграме».

Ранее Кербер признали лучшей спортсменкой нынешнего года в Германии. В завершившемся сезоне вторая ракетка мира выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее (Австралия).



На трёх из четырёх турниров «Большого шлема» 2018 года Анжелика доходила минимум до четвертьфинала. Такое достижение покорилось ей во второй раз в карьере.

Напомним, в этом году новым тренером Кербер стал Райнер Шуттлер.

Запись доступна в "инстаграме" Кербер.