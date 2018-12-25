Томлянович заменит Джорджи в основной сетке турнира в Брисбене

Итальянка Камила Джорджи отказалась от участия в соревнованиях категории Premier в Брисбене. В основной сетке турнира её заменит представительница Австралии Айла Томлянович.



Ранее своё участие подтвердили украинка Элина Свитолина, японская теннисистка Наоми Осака, а также американка Слоан Стивенс и чешка Петра Квитова. Действующей победительницей Brisbane International является Свитолина. В финальном матче последнего розыгрыша она оказалась сильнее теннисистки из Беларуси Александры Саснович – 6:2, 6:1.



Соревнования Brisbane International стартуют 29 декабря и завершатся 6 января. Призовой фонд турнира составит $ 899 500.

Помимо уже перечисленных спортсменок в Брисбене планируют сыграть голландка Кики Бертенс, россиянка Дарья Касаткина и чешка Каролина Плишкова. Таким образом, за победу будут бороться семь теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.