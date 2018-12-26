Кербер прибыла в Перт для участия в Кубке Хопмана

Чемпионка Уимблдона и вторая ракетка мира Анжелика Кербер прилетела в Перт, где 29 декабря стартует 31-й розыгрыш Кубка Хопмана. В прошлом сезоне немецкая команда играла в финале, где уступила сборной Швейцарии.

Теннисистку поприветствовали организаторы турнира в своём «твиттере».

На турнире Кербер будет выступать в составе сборной Германии вместе с Александром Зверевым. Также в группе А будут соревноваться сборные Франции (Люка Пуи, Ализе Корне), Австралии (Мэттью Эбден, Эшли Барти) и Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса.

Квартет B составят команды Швейцарии (Роджер Федерер, Белинда Бенчич), США (Фрэнсис Тиафо, Серена Уильямс), Греции (Стефанос Циципас, Мария Саккари) и Великобритании (Кэмерон Норри, Кэти Бултье).