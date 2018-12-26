Чхун Хён: в 2019 году хотел бы показать свой максимум

Теннисист из Южной Кореи Чхун Хён поделился ожиданиями от участия в выставочном турнире в Абу-Даби. В стартовом матче Чхун Хён сыграет с действующим победителем турнира Кевином Андерсоном из ЮАР. Андерсон одержал победы в двух последних матчах с Чхун Хёном.

«Я несколько раз играл с Кевином. Поэтому я знаю, насколько хорошим игроком он является. Считаю его одним из лучших в мире. Чтобы победить его, нужно сыграть в свой лучший теннис.

Я ещё никогда не был в Абу-Даби. Я наслаждаюсь этим моментом, приятно быть здесь вместе с сильнейшими теннисистами. Подобные выставочные турниры действительно хороши, они важны в качестве подготовки к сезону.

Мои цели на 2019 год? В 2018 году у меня были отличные результаты, я пробился в полуфинал турнира «Большого шлема», но затем пошли травмы. Теперь я просто наслаждаюсь теннисом, хотел бы в 2019 году показать свой максимум», — приводит слова корейского теннисиста The National.