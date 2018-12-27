Беккер: русские теннисисты уже стучатся в двери, их прорыв — дело времени

Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением о представителях молодого поколения игроков. Среди наиболее перспективных теннисистов Беккер назвал представителей России.

«Саша Зверев — очень хороший игрок. Также назову игроков из России, они приближаются, стучатся в двери. Их прорыв — лишь вопрос времени. Мне очень нравится Ник Кирьос, по душе игра Доминика Тима. У них всех есть шансы здорово проявить себя и достичь больших успехов в 2019 году», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Первой ракеткой России является Карен Хачанов. В 2018 году главным достижением Хачанова стала победа на «мастерсе» в Париже. В финале Хачанов обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. 2018 год Хачанов завершил в качестве 11-й ракетки мира.