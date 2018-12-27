Кафельников: удивляюсь, как я ещё не превратился в наркомана и алкоголика

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса—2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников признался, что удивляется своей выдержке.



«Вот я реально удивляюсь себе! Как я ещё не превратился в наркомана и алкоголика со своими проблемами?? Это только лишь благодаря одному человеку, который со мной 24/7», – написал Кафельников в своём «твиттере».



Напомним, Кафельников является активным болельщиком ФК «Спартак», который в последнее время всё чаще оказывается в центре различных скандалов.



Ранее Евгений выступил с критическим заявлением в адрес российской теннисистки Марии Шараповой. Кафельников заявил, что 31-летняя спортсменка уже не является россиянкой и страдает от звёздной болезни.