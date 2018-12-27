Андерсон: перед Australian Open было здорово провести такой матч с Чхун Хёном

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон прокомментировал победу в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби над корейцем Чхун Хёном. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

«Было здорово провести столько времени на корте. Впереди Australian Open, там предстоит играть в пятисетовом формате. Думаю, что столь сложный и длительный матч был мне полезен», — цитирует Андерсона The National.

В полуфинале турнира в Абу-Даби Андерсон сыграет с бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Во втором полуфинале встретятся россиянин Карен Хачанов и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Хачанов в четвертьфинале в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Андерсон является действующим победителем турнира.