Хачанов: рассчитываю на упорную борьбу в матче с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над австрийцем Домиником Тимом на выставочном турнире в Абу-Даби (7:6 (7:3), 6:3) поделился ожиданиями от следующего матча. Соперником Хачанова в полуфинале станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Мне нужно подготовиться. Имею в виду тактический аспект. Посмотрим, как будем играть и я, и Новак. Сейчас только начало сезона. У Новака этот матч будет здесь первым, у меня — вторым. Рассчитываю на хорошую игру и упорную борьбу.

Мне нравится играть в Абу-Даби. В этом году собрался хороший состав участников — все игроки занимают высокие позиции в рейтинге ATP. Игра здесь является хорошим тестом показать свою готовность», — цитирует Хачанова The National.