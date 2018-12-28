Маррей: не раз бы пожалел, если бы завершил карьеру полгода назад

Двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей поразмышлял о завершении профессиональной карьеры.
«Каждый хочет уйти из спорта на своих условиях. Если бы я завершил карьеру шесть месяцев назад, не попытавшись вернуть свой прежний теннис, в дальнейшем мне пришлось ещё не раз об этом пожалеть.
Я должен сделать всё возможное, чтобы вернуться на тот уровень, которым бы был доволен. Есть определённые вещи, которых я ещё хочу достичь. Способен ли я на это? Я не знаю и сам», – цитирует Маррея UbiTennis.
Напомним, 31-летний британец пропустил значительную часть прошлого сезона из-за проблем с тазобедренным суставом. В 2018 году Энди провёл 12 матчей, из которых сумел одержать победу в семи.
Маррей: бедро по-прежнему болит, но мне нужно сыграть несколько матчей подряд