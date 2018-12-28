Эверт: лучший бэкхенд 2018 года — у Халеп

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт считает, что первая ракетка мира румынка Симона Халеп является обладательницей лучшего бэкхенда в 2018 году.

«Лучший бэкхенд 2018 года? Я бы назвала бэкхенд Симоны Халеп, он сочетает в себе мощь и точность. Мне всегда нравился её бэкхенд, она классно бьёт с задней линии, зарабатывает на этом много очков. В этом ударе есть ритм, баланс», — приводит слова Эверт пресс-служба WTA.

В 2018 году Халеп выиграла первый турнир «Большого шлема» в карьере. Румынская теннисистка стала победительницей «Ролан Гаррос». 2018 год Халеп заканчивает в качестве первой ракетки мира. Спортсменка была вынуждена пропустить Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре из-за травмы.