Муте: Федерер — самый артистичный теннисист мира

Французский теннисист Корентен Муте назвал швейцарца Роджера Федерера самым артистичным теннисистом мира.

«Для меня теннис важен с точки зрения выстраивания взаимоотношений с аудиторией. Я не пытаюсь нанести невероятный удар или выиграть какой-то классный розыгрыш. Мне хочется иметь связь со зрителями. Иногда мне хлопают, иногда освистывают, это нормально.

В теннисе важно иметь правильную психологию, пытаться побеждать самому, а не ждать пока соперник предоставит соответствующую возможность. На самом деле сложно играть на максимуме.

Федерер или Надаль? У меня нет предпочтений. Роджер — самый артистичный теннисист тура. Но и Надаль, безусловно, является великим игроком», — приводит слова француза Tennis World USA.