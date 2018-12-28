На тренировку Федерера в Австралии пришли 1,5 тыс. зрителей

28 декабря в Перте (Австралия) швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл открытую тренировку перед стартом Кубка Хопмана. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» провёл тренировку с испанцем Давидом Феррером. Тренировочную сессию посетили более 1,5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба Кубка Хопмана.

Любопытно, что в предыдущие годы тренировки Федерера собирали аудиторию в 6 тыс. человек.

На Кубке Хопмана Федерер будет выступать с соотечественницей Белиндой Бенчич. В прошлом году швейцарский дуэт стал победителем соревнований. После этого Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. Сам Федерер говорил, что рассматривает турнир в качестве подготовки к Australian Open.