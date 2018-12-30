С. Уильямс: тренировалась в межсезонье, чтобы быть готовой к встрече с Федерером

Американская теннисистка Серена Уильямс с нетерпением ждёт встречи со швейцарцем Роджером Федерером на Кубке Хопмана в Перте 1 января 2019 года. Фрэнсис Тиафо и Серена сыграют против Федерера и Белинды Бенчич в миксте в группе В.

«Я с волнением возвращаюсь в Перт. Я много тренировалась в межсезонье, готовилась к матчу с Роджером. Увидим, как всё сложится», — приводит слова Уильямс-младшей Tennis World USA.

«Неверно сказать, что это не так уж важно для нас, что это просто ещё один теннисный матч, потому что на самом деле это не так, потому что, вероятно, это случится лишь один раз и никогда больше не повторится. Надеюсь, травмы не помешают нашему противостоянию», — поделился своими ожиданиями Федерер.