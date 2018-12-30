Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в основную сетку турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай). В заключительной стадии квалификации Кудерметова нанесла поражение соотечественнице, Анне Блинковой, в трёх сетах. Матч, продолжавшийся 1 час 57 минут, завершился со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Помимо Кудерметовой в основную сетку турнира через квалификацию пробились Моника Никулеску (Румыния, 2), Фан Йин Ксун (Китай) и Ивана Йорович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп, в прошлом году в финале обыгравшая чешку Катержину Синякову. Соревнования проводятся на харде. В Шэньчжэне уже стартовали матчи первого круга турнира.