Кудерметова одолела Бегу и сыграет с Павлюченковой на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 000 Кудерметова поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, посеянной под восьмым номером.

Шэньчжэнь. Женщины. Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Чжан Шуай (Китай, 7) — 6:2, 6:3.

Элисон Риске (США) — Ван Цян (Китай, 3) — 6:3, 6:3.