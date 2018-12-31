Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Кудерметова одолела Бегу и сыграет с Павлюченковой на турнире в Шэньчжэне

Кудерметова одолела Бегу и сыграет с Павлюченковой на турнире в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 000 Кудерметова поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, посеянной под восьмым номером.

Шэньчжэнь. Женщины. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Чжан Шуай (Китай, 7) — 6:2, 6:3.
Элисон Риске (США) — Ван Цян (Китай, 3) — 6:3, 6:3.

31 декабря 2018 года, понедельник. 06:10 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
Ирина Бегу
Румыния
6:3
1:6
5
6:7
7
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Россия
31 декабря 2018 года, понедельник. 06:00 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
 
 
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
31 декабря 2018 года, понедельник. 06:00 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Элисон Риске
Элисон Риске
США
 
 
 
Ван Цян
Ван Цян
Китай
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент