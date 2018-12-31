Александрова победила Якупович и может сыграть с Соболенко на турнире в Китае

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
24-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Екатерина Александрова поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Татьяна Мария (Германия).
Действующей чемпионкой является первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп. Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января.
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