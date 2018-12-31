Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, победив Бачински

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований бывшая первая ракетка в двух партиях обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Шарапова поспорит с китаянкой Синьюй Ван, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.