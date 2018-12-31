Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Испании Георгина Гарсия Перес не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли китаянкам Пэн Шуай и Ян Чжаосюань, посеянным под вторым номером, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Кудерметова и Гарсия Перес дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне китаянки поспорят с румынкой Ириной Барой и грузинкой Оксаной Калашниковой.
Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января.
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