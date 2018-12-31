Басилашвили оказался сильнее Рамос-Виньоласа в первом круге турнира в Дохе

В первом круге турнира в Дохе (Катар) грузин Николоз Басилашвили в трёх сетах нанёс поражение Альберту Рамос-Виньоласу из Испании со счётом 6:1, 1:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Уроженец Тбилиси выполнил 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) — Андреас Сеппи (Италия).

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является представитель Франции Гаэль Монфис.