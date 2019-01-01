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Тим не смог выйти во второй круг турнира в Дохе, уступив Эрберу

Тим не смог выйти во второй круг турнира в Дохе, уступив Эрберу
Теннис / ATP

Восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим (2) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе (Катар). Тим в стартовом матче на турнире уступил французскому теннисисту Пьер-Югу Эрберу со счётом 3:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 57 минут. Тим выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Эрбер, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 2 брейка. Ранее Эрбер и Тим встречались друг с другом лишь однажды, в 2017 году на турнире в Роттердаме (Нидерланды) в двух сетах победил Эрбер.

В следующем круге турнира в Дохе Эрбер сыграет с немцем Максимильяном Мартерером, который в первом круге нанёс поражение соотечественнику Петеру Гоёвчику.

01 января 2019 года, вторник. 21:45 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
Франция
6:3
7:5
 
Доминик Тим
Доминик Тим
Австрия
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