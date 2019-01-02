Кирьос: не думаю, что смогу когда-нибудь выполнить больше эйсов в третьем сете

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над американцем Райаном Харрисоном в первом круге турнира в Брисбене (Австралия) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5). Уроженец Канберры выполнил 44 подачи навылет, из них 16 — в третьем сете.

«Не думаю, что смогу когда-нибудь выполнить больше эйсов в третьем сете. Сегодня они все были мне нужны», — приводит слова Кирьоса официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кирьос поспорит с французом Жереми Шарди.

«Жереми — мой хороший приятель в туре. Мы вместе тренируемся почти на каждом турнире. Мы знаем, как расслабленно ведём себя на корте, когда работаем вместе. Я с нетерпением жду этого матча. Он знает, что я смогу показать. Я знаю, насколько хорош он может быть», — сказал Кирьос.