Конта: рада, что смогла победить одну из сильнейших теннисисток мира

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в первом круге турнира в Брисбене со счётом 6:4, 6:3.

«Выходя на матч, я понимала, что Слоан сыграет отлично и будут периоды, когда мне вообще будет нечего ей ответить. Слоан — невероятно одарённая спортсменка и игрок. Она всегда может прибавить. Я настраивалась бороться за каждое очко и старалась реагировать на все удары соперницы.

Кажется, первые три гейма продолжались полчаса. Борьба была упорной. В целом вся игра прошла именно так.

Стивенс — игрок уровня топ-10. У неё была пара невероятных сезонов. Я рада, что смогла победить одну из сильнейших теннисисток мира. Часто в поединках с сильнейшими мы много ошибаемся и проигрываем. Поэтому так приятно одержать победу", — цитирует Конту официальный сайт тура.

Во втором круге Йоханна сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.