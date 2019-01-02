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Квитова: я нервничала по ходу матча с Коллинз

Квитова: я нервничала по ходу матча с Коллинз
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Брисбене со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3.

«Я горжусь тем, что смогла победить после трёх часов игры и многочисленных непростых розыгрышей. Рада выходу во второй круг. Я нервничала по ходу игры, в частности в первом сете. Я хорошо начала матч, но не смогла и дальше действовать так, как хотелось бы.

На первом тай-брейке у меня было три сетбола, я также подавала на сет, но не использовала свои шансы. В психологическом плане это было нелегко. Здорово, что мне удалось выиграть второй сет. Я действовала прекрасно. После двух тяжёлых партий Коллинз опять вернулась в игру, но, к счастью, я смогла удержать подачу в концовке", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

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