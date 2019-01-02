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Квитова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Брисбене

Квитова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 5:7, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Петра 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Контавейт поспорит с украинкой Лесей Цуренко.

Брисбен. Женщины. Второй круг
Анастасия Севастова (Латвия, 8) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:0.

Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января.

02 января 2019 года, среда. 06:00 МСК
Брисбен (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Эстония
7:5
7
7:6
1
 
Петра Квитова
Петра Квитова
Чехия
02 января 2019 года, среда. 04:00 МСК
Брисбен (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
Латвия
6:2
6:0
 
Хэрриет Дарт
Хэрриет Дарт
Великобритания
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