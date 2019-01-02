Квитова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Брисбене

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 5:7, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Петра 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Контавейт поспорит с украинкой Лесей Цуренко.

Брисбен. Женщины. Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия, 8) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:0.

Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января.

Квитова: я нервничала по ходу матча с Коллинз