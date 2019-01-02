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Конта проиграла Томлянович во втором круге турнира в Брисбене

Конта проиграла Томлянович во втором круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $ 899 500. В матче второго круга она в двух партиях уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Йоханна 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Томлянович поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, посеянной под пятым номером.

Турнир в Брисбене завершится 6 января. Действующей победительницей соревнований является украинка Элина Свитолина.

02 января 2019 года, среда. 10:30 МСК
Брисбен (ж). 2-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Великобритания
2:6
6:7
 
Айла Томлянович
Айла Томлянович
Австралия
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