Павлюченкова и Вихлянцева снялись с турнира в Шэньчжэне в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева, без борьбы вышедшие в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде, снялись с соревнований. За выход в полуфинал они должны были сыграть с представительницей Швейцарии Тимей Бачински и россиянкой Верой Звонарёвой.

Следующими соперницами Бачински и Звонарёвой будут китаянки Пэн Шуай и Ян Чжаосюань, получившие второй номер посева.

Ранее в четвертьфинале россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович проиграли китаянке Дуань Инъин и чешке Ренате Ворачовой со счётом 4:6, 2:6. В полуфинале китаянка и чешка поспорят с японкой Нао Хибино и украинкой Ангелиной Калининой.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января.

Павлюченкова и Вихлянцева без борьбы вышли в 1/4 финала турнира в Китае в паре