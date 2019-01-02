Павлюченкова и Вихлянцева без борьбы вышли в 1/4 финала турнира в Китае в паре

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. Их соперницы по матчу стартового раунда — представительницы Китая Ван Яфань и Чжан Шуай, посеянные под четвёртым номером, — приняли решение сняться с соревнований.

За выход в полуфинал Павлюченкова и Вихлянцева поспорят со швейцаркой Тимей Бачински и россиянкой Верой Звонарёвой. Победительницы этого противостояния сыграют с китаянками Пэн Шуай и Ян Чжаосюань, получившими второй номер посева.

Ранее в четвертьфинале россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович проиграли китаянке Дуань Инъин и чешке Ренате Ворачовой со счётом 4:6, 2:6.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января.

Хромачёва и Якупович проиграли в четвертьфинале турнира в Китае в парном разряде