Звонарёва и Бачински вышли в 1/2 парного турнира в Шэньчжэне на отказе россиянок

Российская теннисистка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински без борьбы пробились в полуфинал парного турнира в Шэньчжэне (Китай) — их соперницы Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева снялись с соревнований.



За выход в главный матч турнира Звонарёва и Бачински поборются со вторыми сеяными Шуай Пэн и Чжуань Янг.



Единственной теннисисткой из них, продолжающей борьбу в одиночном розыгрыше турнира, является Звонарёва. В четвертьфинальной встрече она сыграет со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ещё одной россиянкой, продолжающей выступления в Шэньчжэне, является Мария Шарапова. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию её четвертьфинального матча с Ариной Соболенко из Республики Беларусь.