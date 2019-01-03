Сегодня, 3 января, на турнире в Шэньчжэне (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и россиянка Мария Шарапова (5). Начало поединка запланировано на 7:30 мск.

Соперницы встречались в 2017 году в финале турнира в Тяньцзине (Китай). Победу в том матче одержала Шарапова со счётом 7:5, 7:6 (10:8).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Шарапова в Шэньчжэне.



Победительница поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с румынкой Моникой Никулеску (Q), либо с китаянкой Ван Яфань.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 5 января.

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