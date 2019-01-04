Медведев добыл волевую победу над Раоничем и вышел в 1/2 финала Брисбена

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, в трёх партиях обыграв представителя Канады Милоша Раонича (5) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.



Даниил 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету бывшей третьей ракетки мира 29 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8 имевшихся.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Раонич в Брисбене.



За выход в финал Медведев поспорит с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 7).



Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января.