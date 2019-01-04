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Медведев добыл волевую победу над Раоничем и вышел в 1/2 финала Брисбена

Медведев добыл волевую победу над Раоничем и вышел в 1/2 финала Брисбена
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, в трёх партиях обыграв представителя Канады Милоша Раонича (5) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Даниил 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету бывшей третьей ракетки мира 29 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8 имевшихся.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Раонич в Брисбене.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января.

04 января 2019 года, пятница. 08:10 МСК
Брисбен (м). 1/4 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Россия
2
6:7
7
6:3
6:4
Милош Раонич
Милош Раонич
Канада
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