Бердых победил Чеккинато и вышел в финал турнира в Дохе

Чешский теннисист Томаш Бердых пробился в финал турнира в Дохе (Катар). В полуфинале Бердых нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато (4). Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. 71-я ракетка мира Бердых выполнил 12 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Бердых и Чеккинато ранее никогда друг с другом не встречались.

В финале турнира в Дохе Бердых сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом (7), который в полуфинале нанёс поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 1,3 млн.