Джокович – о поражении Баутисте-Агуту: соперник был сильнее, поздравляю его

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Дохе (Катар) от испанца Роберто Баутисты-Агута. Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу испанца.

«Я хотел бы поздравить Баутисту-Агута. Особенно в третьем сете он играл здорово. На мой взгляд, Роберто наносил отличные удары и практически не допускал ошибок.

Я просто проиграл этот матч и всё. Ему удалось перевернуть игру, переломным моментом стала концовка сета. Думаю, до этого я контролировал ход игры.

Соперник провёл хороший матч, а я промахнулся в простых ситуациях. Такое происходит, когда теряешь концентрацию в самые важные моменты. Такое случается.

В целом, я доволен, я хотел подготовиться к Australian Open и мне это удалось. Понятно, что я не рад сегодняшнему поражению, но я уступил игроку, который был лучше», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В финале турнира в Дохе соперником Баутисты-Агута станет чех Томаш Бердых.