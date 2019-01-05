Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) стала победительницей турнира в Шэньчжэне (Китай). В финале Соболенко в трёх сетах переиграла американку Элисон Риске. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. 13-я ракетка мира Соболенко выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Её соперница, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Ранее Соболенко и Риске встречались один раз: в 2018 году на турнире в Риме победу одержала белорусская теннисистка.

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне составлял $ 750 тыс. В прошлом году победительницей соревнований стала румынка Симона Халеп, победившая в финале чешку Катержину Синякову.