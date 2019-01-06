Халеп: в ближайшие три-четыре месяца не планирую начинать работу с тренером

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не планирует начинать работу с каким-либо из тренеров. В ноябре 2018 года она прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом, под руководством которого стала первой ракеткой мира.

«Сейчас складывается такая ситуация, что в течение трёх-четырёх следующих месяцев я не хочу начинать работу с тренером. Я попробую работать самостоятельно и посмотрю, как всё пойдёт.

Кэхилл принял решение о расставании из-за семейных обстоятельств, семья всегда важнее всего. Понимаю его полностью, я не была расстроена таким решением. У нас с ним отличные отношения.

Понятно, что без тренера сложно. Но я чувствую полную уверенность в своих силах. Думаю, что я смогу самостоятельно добиваться успеха. Теперь мне надо быть более ответственной. Возможно, это к лучшему», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.