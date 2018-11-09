Тренер Халеп объявил о завершении сотрудничества по семейным причинам

Тренер Даррен Кэхилл сообщил о прекращении сотрудничества с первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Как пояснил Кэхилл, он принял это решение по семейным причинам. По словам Даррена, он возьмёт годичный перерыв в тренерской карьере, чтобы проводить больше времени с семьёй. Халеп и Кэхилл работали вместе на протяжении четырёх лет. За это время румынская теннисистка вышла на первое место в рейтинге WTA и выиграла турнир «Большого шлема».

«Я хотел сообщить, что мы не будем сотрудничать с Симоной в 2019 году. Решение принято мной по семейным причинам.

На протяжении долгих лет я постоянно находился в разъездах вдали от семьи. Я решил взять годичный отпуск, чтобы находиться дома, помогать моим детям в важное время в их жизни, в заключительные школьные годы, во время подготовки к колледжу. Всё это требует больше времени.

Я хочу поблагодарить Симону за четыре великолепных года. За её понимание, рабочую этику, щедрость, профессионализм. Всё это сделало мою работу приятной.

У меня была работа мечты, и я хочу поблагодарить Симону за эту возможность. Желаю ей всяческих успехов, буду поддерживать её с трибун», — написал Кэхилл в «Инстаграме».