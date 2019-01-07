Чхун Хён: мой выход в полуфинал способствовал развитию тенниса в Корее

Корейский теннисист Чхун Хён считает, что его выход в полуфинал Australian Open в прошлом году способствовал развитию тенниса в Южной Корее. По ходу турнира Чхун Хён обыграл серба Новака Джоковича, но затем в полуфинале уступил швейцарцу Роджеру Федереру, отказавшись от продолжения борьбы после двух проигранных сетов.

«Теннис — не самый популярный вид спорта в Корее, но после того, как я вышел в полуфинал в Мельбурне, интерес к нему повысился.

Что касается моей подготовки, то во время межсезонья я повредил ногу, у меня были мозоли. Из-за этого мне пришлось использовать другую обувь.

Играть пять сетов тяжело. Но я продолжаю расти и прогрессировать, учиться у больших игроков», — приводит слова Чхун Хёна Tennis World USA.