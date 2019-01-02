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Второй номер посева Чхун Хён проиграл Гулбису на турнире в Пуне

Второй номер посева Чхун Хён проиграл Гулбису на турнире в Пуне
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Чхун Хён, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. Во втором круге он потерпел поражение от латвийца Эрнеста Гулбиса со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Чхун Хён ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Гулбис поспорит с хорватом Иво Карловичем, который победил россиянина Евгения Донского со счётом 6:4, 7:5.

Соревнования в Пуне с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января. В 2018 году победителем этого турнира стал представитель Франции Жиль Симон.

02 января 2019 года, среда. 12:40 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбис
Латвия
7
7:6
2
6:2
 
Чхун Хён
Чхун Хён
Южная Корея
Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне
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