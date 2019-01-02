Второй номер посева Чхун Хён проиграл Гулбису на турнире в Пуне

Представитель Южной Кореи Чхун Хён, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. Во втором круге он потерпел поражение от латвийца Эрнеста Гулбиса со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Чхун Хён ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Гулбис поспорит с хорватом Иво Карловичем, который победил россиянина Евгения Донского со счётом 6:4, 7:5.

Соревнования в Пуне с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января. В 2018 году победителем этого турнира стал представитель Франции Жиль Симон.

Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне