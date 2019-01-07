Азаренко одолела Бушар на выставочном турнире в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) стартовал выставочный турнир World Tennis Challenge, в котором принимают участие команды Пэта Кэша и Анри Леконта. В стартовом матче игрового дня хорватский теннисист Борна Чорич из команды Кэша проиграл представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:2), 3:6, [3:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Во втором матче бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси, представляющая команду Леконта, одолела канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 4:6, [10:8]. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.

Ранее от участия в World Tennis Challenge отказались немец Александр Зверев и американка Коко Вандевей Соревнования в Аделаиде завершатся завтра, 8 января.