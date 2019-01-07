Первый ATP Cup пройдёт в 2020 году в Сиднее и Брисбене

Сидней и Брисбен были выбраны для проведения первого командного турнира ATP Cup в январе 2020 года, ещё один австралийский город будет определён позднее.

Главные кандидаты на то, чтобы стать третьим принимающим городом турнира, который пройдёт 3–12 января, — Аделаида и Перт. Более 100 игроков из 24 стран будут бороться за $15 млн призовых и 750 очков рейтинга ATP.

«Кубок ATP идеально вписывается в нашу стратегию. Из многочисленных дискуссий с игроками мы знаем, что Кубок ATP предоставит им отличный способ открыть сезон, а нам — собрать лучших в мире для крупного командного турнира, который дополняет существующее расписание, даёт весьма желанные очки рейтинга ATP и предваряет Australian Open», – приводит слова президента ATP Криса Кермода Reuters.

Сидней будет принимать нокаут-раунды и финал на обновлённой арене Кена Розуолла в Олимпийском теннисном центре.