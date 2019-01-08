Ларссон проиграла 211-й ракетке мира на старте турнира в Хобарте

Шведская теннисистка Юханна Ларссон не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте (Австралия) с призовым фондом $ 250 тыс. На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Австралии Зои Хивз, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Ларссон, занимающая 75-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету 211-й ракетки мира 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Хивз поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.