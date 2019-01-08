Федерер: Джокович — главный фаворит Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер считает первую ракетку мира Новака Джоковича основным претендентом на главный трофей Открытого чемпионата Австралии.



«Вне зависимости от того, что произошло в Дохе, Новак был очень силён на протяжении второй половины прошлого сезона. Джокович — главный фаворит Australian Open, вне всяких сомнений.



С его классом, как только он получает преимущество, его становится очень трудно победить.



Я — один из 10 второстепенных фаворитов, как и многие другие. Я пока не знаю своей сетки, я не знаю, кто мой соперник в первом раунде, я не знаю, каким запуском будут играть в первых матчах», — цитирует Федерера Sport24.co.za.

Напомним, Федерер является действующим победителем Australian Open. Новый розыгрыш турнира стартует 14 января.