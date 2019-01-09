Блинкова проиграла Бегу на турнире в Хобарте, ведя по ходу матча 6:4, 5:2

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.



Анна 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. По ходу матча россиянка вела 6:4, 5:2.



За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бегу поспорит со словачкой Анной Шмидловой.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.