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Блинкова проиграла Бегу на турнире в Хобарте, ведя по ходу матча 6:4, 5:2

Блинкова проиграла Бегу на турнире в Хобарте, ведя по ходу матча 6:4, 5:2
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Анна 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. По ходу матча россиянка вела 6:4, 5:2.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бегу поспорит со словачкой Анной Шмидловой.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

09 января 2019 года, среда. 06:05 МСК
Хобарт. 2-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
Ирина Бегу
Румыния
4:6
7
7:6
2
6:2
Анна Блинкова
Анна Блинкова
Россия
Блинкова победила Чжан Шуай в первом круге турнира в Хобарте
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