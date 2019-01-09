Флипкенс: отыграться со счёта 2:4 нелегко, но нет ничего невозможного

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под седьмым номером, прокомментировала победу во втором круге над представительницей Словакии Викторией Кужмовой со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.

«В первом сете мы обе играли отлично, а во второй партии уровень моей игры упал. Отыграться со счёта 2:4 нелегко, но нет ничего невозможного», — приводит слова Флипкенс официальный сайт WTA-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кирстен поспорит с американкой Софьей Кенин. Турнир завершится 12 января.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Кенин: рада, что мне удалось вернуться в игру и победить