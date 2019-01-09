Кенин: рада, что мне удалось вернуться в игру и победить

Американка Софья Кенин прокомментировала победу во втором круге турнира в Хобарте (Австралия) над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Я очень рада победе. Матч проходил в непростых условиях, и мне противостояла прекрасная теннисистка. Я не очень хорошо начала поединок, а Онс сразу же заиграла здорово. Рада, что мне удалось вернуться в игру и победить», — приводит слова Кенин официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кенин поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей победительницей турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

10 эйсов не спасли Жабер от поражения в матче с Кенин в Хобарте