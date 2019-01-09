Макинрой: Маррей потерял лучшие полтора года в теннисной карьере

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал непростой период в карьере двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея.



«Думаю, что на Australian Open Энди просто попытается пройти как можно дальше, не рискуя своим здоровьем, попытается отыграть как можно больше пятисетовых матчей без болевых ощущений. Это будет его главной победой.



Разница между пятисетовыми и трёхсетовыми матчами очень велика. Если Маррей действительно чувствует боль, мне сложно представить, что он сможет дойти до поздних стадий турнира.



Энди потерял лучшие полтора года в карьере теннисиста. Безусловно, это очень расстраивает его, но я был бы удивлён, если бы он не дал себе несколько шансов на возвращение. Никто не хочет уходить из спорта не на своих условиях», — цитирует Макинроя Reuters.



Ранее 31-летний британец заявил, что болевые ощущения в бедре по-прежнему беспокоят его.

Маррей: провожаю 2018 год, ну и дерьмовый же он был!